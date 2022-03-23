Bloomberg: ЄС схвалив передачу Україні засекреченої інформації

Євросоюз затвердив угоду з Україною, яка дозволить блоку ділитися з Києвом секретною інформацією, наприклад, супутниковими знімками.﻿ Про це, посилаючись на агентство Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Як стверджують джерела агентства, угода спочатку триватиме один рік і може бути продовжена.

Послів ЄС проінформували про ухвалення рішення на засіданні у вівторок, додало агентство.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз мобілізує свої ресурси, щоб допомогти Україні отримувати та аналізувати геопросторові дані.