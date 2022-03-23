В Україні підскочили ціни на продукти: скільки доводиться платити

Розповідаємо, наскільки змінилися ціни на продукти протягом березня, повідомляє Сьогодні.

На період дії воєнного стану в Україні Кабмін доручив встановити контроль над роздрібними цінами на деякі товари. До списку в основному увійшли соціально важливі продукти. Проте на деякі товари це обмеження вже скасували.

Сайт з'ясув, наскільки загалом зросли ціни на звичайні продукти за березень порівняно з лютим.

Незначне, але зростання

Для порівняння даних ми взяли ресурс "Мінфін". За його даними, зростання цін на продукти у березні 2022 року таки відбулося.

"Індекс споживчих цін на продукти харчування у цілому у березні 2022 склав 102,04%. Порівняно з попереднім місяцем ціни в середньому зросли на 2,04%. В лютому 2022 індекс цін на продукти харчування відносно попереднього місяця складав 104,65%" , – йдеться у аналізі.

Скільки коштують продукти харчування

Станом на 22 березня середня ціна на гречку у найбільших супермаркетах країни – 57,60 грн. У лютому середньомісячна ціна була 50,48 грн.

Ціна на олію Олейну рафіновану змінилася не так сильно. Якщо у лютому середня ціна була 56,83 грн за 850 мл, то у березні – 57,10 грн.

А от борошно навпаки подешевшало. За кілограм у лютому в середньому потрібно було віддати 22,50 грн. У березні – 21,80 грн.

Така ж ситуація і з цукром. За 1 кг у лютому – 26,23 грн, а у березні – 26,13 грн.

Подорожчання стосується і молока. Попереднього місяця 900 мл Простоквашино 1% коштувало 31,36 грн, у цього вже 32,90 грн.

Ціни на м'ясо змінились так:

кілограм курячого філе у лютому – 124,41 грн, у березні – 119,90 грн;

куряче стегно: 97,44 грн – 101,90 грн;

свинина лопатка: 108,39 грн – 114,92 грн;

свинина ошийок 144,61 грн – 149,58 грн.

За 10 штук курячих яєць зараз потрібно в середньому віддати 41 грн проти 38,92 грн у попередньому місяці.

Подорожчання торкнулося і деяких овочів:

1 кг картоплі коштував 12,10 грн – зараз 16,05 грн;

капуста білокачанна: 20,61 грн – 27,43 грн;

цибуля біла: 37,62 грн – 33,20 грн;

морква: 15,97 грн – 23,70 грн;

буряк: 17,42 грн – 25,70 грн.

Українцям безкоштовно роздаватимуть продукти

Держава безкоштовно роздаватиме продукти українцям, які мешкають у зонах активних бойових дій. В основному йдеться про продукти тривалого зберігання, тобто крупи та консерви, а повний список на одну людину на місяць виглядає так: