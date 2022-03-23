Подоляк прокоментував інформацію про зникнення Шойгу
Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав інформацію про зникнення голови Міноборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова цікавим інформаційним нюансом.
Подоляк зазначив, що немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним.
"Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", - написав він у Telegram.
Він додав, що залишився тільки Лавров, який
"намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, то Європа може задумати погане".
Також у публічному просторі фігурують прессекретар Путіна Дмитро Пєсков і російські пропагандисти.
"Пєсков, періодично щиро вірить, що все "за планом спецоперації" і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій з нафтовим ембарго і закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують наговорювати собі цілком конкретні юридичні претензії "після"", - заявив Подоляк.