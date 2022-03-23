Подоляк прокоментував інформацію про зникнення Шойгу

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав﻿ інформацію про зникнення голови Міноборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова цікавим інформаційним нюансом.

Подоляк зазначив, що немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним.

"Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору" , - написав він у Telegram.

Він додав, що залишився тільки Лавров, який "намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, то Європа може задумати погане".

Також у публічному просторі фігурують прессекретар Путіна Дмитро Пєсков і російські пропагандисти.