Yle: Фінляндія не видасть ліцензію АЕС, яку будує Росатом

Фінляндія відмовиться ліцензувати атомну електростанцію Ханхіківі, у будівництві якої в районі Пюхяйокі бере участь російський Росатом, повідомляє Новое время.

Про це заявив 22 березня міністр економічного розвитку Міка Лінтіля в ході дискусії у парламенті країни, повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle.

Депутат парламенту Харрі Харкімо запитав міністра, чому будівельні роботи продовжуються, хоча члени Кабміну неодноразово заявляли, що проект Fennovoima не отримає ліцензії. Лінтіля також запитали, чи можна змінити постачальника реакторів для АЕС з російського на, наприклад, японського.

Міністр зазначив, що рішення щодо продовження будівництва АЕС Ханхіківі або зміни постачальника приймаються власниками, але держава втрутиться на етапі розгляду заяви про видачу ліцензії.

"Коли розглядається питання про видачу ліцензії, на чільне місце ставляться спільні інтереси суспільства. У ситуації, коли у нас є великий власник, який порушив усі правила, так чи інакше пов’язані з ядерною енергетикою, і насильно захопив атомну електростанцію в іноземної держави, ліцензію абсолютно неможливо видати" , — заявив Лінтиля.

Під час повномасштабної війни проти України Росія захопила дві атомні електростанції в Україні — Чорнобильську та Запорізьку.

Росатом є найбільшим акціонером Fennovoima.