Nestle залишить росіян без KitKat та Nesquik

Швейцарська Nestle пообіцяла випускати в Росії лише базові товари та передавати прибуток гуманітарним організаціям, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у заяві компанії.

У компанії заявили, що зосередяться на забезпеченні населення основними продуктами харчування, такими як дитяче харчування та лікувальне/лікарняне харчування, а не отримання прибутку.

Nestlé пообіцяла призупинити роботу в Росії таких брендів як KitKat та Nesquik. Також компанія зупинила другорядний імпорт та експорт у Росію та з Росії, припинили всю рекламу та призупинили всі інвестиції в країні.

У компанії заявили, що не розраховую отримати будь-якого прибутку в РФ найближчим часом, а також платити в країні податки. Проте, якщо прибуток все ж таки буде, його обіцяють передати організаціям з надання гуманітарної допомоги.

Раніше РосЗМІ також повідомляли, що Nestle та Unilever повідомили російських рітейлерів про подорожчання своєї продукції до 40% із квітня.

На початку березня в Nestle заявили, що припинять постачання до Росії , крім товарів першої необхідності.

Як приклад продукції, імпорт якої припиняється, компанія назвала капсульні автоматичні кавомашини для дому та кави-капсули Nespresso.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що не зміг переконати компанію Nestle повернути роботу в Росії.

22 березня хакери Anonymous зламали сайт компанії Nestle і розмістили в загальному доступі понад 10 Гб даних із нього: паролі співробітників, робочі імейли та інформацію партнерів. Це сталося через відмову компанії йти з російського ринку.