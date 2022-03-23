ОК "Південь": Росія випустила п’ять ракет у бік Одеси

У вівторок, 22 березня, з Чорного моря у бік Одеси російські окупанти випустили п'ять ракет, жодна не влучила в ціль. Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, російська армія намагається психологічно тиснути на жителів міста та здійснює обстріл берегової смуги.

"Станом на 23 березня обстановка у місті та області стабільна й контрольована. Противник продовжує здійснювати психологічний тиск на цивільне населення Одеської області", – розповів Назаров.

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