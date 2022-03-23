Валютний ринок в умовах війни: день 28-й

У середу міжбанківський валютний ринок продовжує роботу в особливому режимі, що вже став звичним. Зазначається активізація торгівлі та зростання обсягів: так, у понеділок 21 березня загальний обсяг продажу валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс до 214,11 млн доларів, з них операцій у доларі США пройшло на 167,20 млн доларів.

Основними напрямками, куди йде валюта, продовжує залишатися закупівля палива та ПММ для країни – як для військової, так і для сільськогосподарської техніки. Основними покупцями валюти останніми днями виступають держбанки; валюта купується ними на оплату товарів критичного імпорту.

Головним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку.

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 23 березня зріс і склав 60506,2 млн гривень, що говорить про активізацію роботи всієї банківської системи.

На готівковому валютному ринку на середу зберігається тенденція плавного зниження цінника на іноземну валюту. Сьогодні у Києві після довгої (більше доби) комендантської години знову відкрилися обмінні пункти. Долар у столиці купують за 31,00-31,80 гривень (залежно від розташування обмінного пункту), продають по 32,00-32,80 гривень. У центральній Україні долар продають переважно по 33,50 гривень, купують по 32,00-32,50.

Євро на FOREX вранці середи 23 березня знову знижується після вчорашнього зростання. На момент написання статті він опустився з 1,1040 до 1,0974 долара. Готівковий євро сьогодні різко подешевшав: у столиці з'явилися пропозиції на продаж євровалюти за 36,00-37,00 гривень. У центральній Україні євро купують за такою ціною, а продають за 38,00-39,00 гривень.

Криптовалюта №1 «биткоїн» після зростання до $43361 скоригувалась до $41751 за монету. Волатильність торгів зросла порівняно з попередніми днями. На думку аналітиків порталу "Курс України", у біткоїна з'явився шанс зрости в ціні до $45000.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.