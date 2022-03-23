МЗС: Білорусь висилає з країни 12 українських дипломатів

Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило про скорочення кількості українських дипломатів на території країни. Вони мають залишити Білорусь протягом 72 годин.﻿ Про це﻿﻿, посилаючись на сайт відомства, повідомляє Новое время.

"Дипломатичний склад у форматі 1+4 може спокійно продовжувати свою роботу відповідно до цілей, визначених Віденськими конвенціями. У зв’язку з фактичною відсутністю персоналу білоруською стороною також прийнято рішення про закриття консульства України в Бресті" , — ідеться в повідомленні.

Також МЗС Білорусі оголосило, що дозволило безвізовий в'їзд на територію країни з України до 15 квітня включно "українцям та громадянам інших іноземних держав, які намагаються залишити зону бойових дій" .

Білорусь, яка підтримує повномасштабну війну Росії проти України, звинуватила Київ у "чисельних недружніх діях" .

Спікер МЗС України Олег Ніколенко у коментарі НВ повідомив, що Білорусь висилає 12 українських дипломатів.