МЗС: Білорусь висилає з країни 12 українських дипломатів
Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило про скорочення кількості українських дипломатів на території країни. Вони мають залишити Білорусь протягом 72 годин. Про це, посилаючись на сайт відомства, повідомляє Новое время.
"Дипломатичний склад у форматі 1+4 може спокійно продовжувати свою роботу відповідно до цілей, визначених Віденськими конвенціями. У зв’язку з фактичною відсутністю персоналу білоруською стороною також прийнято рішення про закриття консульства України в Бресті", — ідеться в повідомленні.
Також МЗС Білорусі оголосило, що дозволило безвізовий в'їзд на територію країни з України до 15 квітня включно
"українцям та громадянам інших іноземних держав, які намагаються залишити зону бойових дій".
Білорусь, яка підтримує повномасштабну війну Росії проти України, звинуватила Київ у
"чисельних недружніх діях".
Спікер МЗС України Олег Ніколенко у коментарі НВ повідомив, що Білорусь висилає 12 українських дипломатів.
"Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України. Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково. Після від'їзду визначених українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом. Наші дипломати матимуть достатньо можливостей, аби продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам в Білорусі", — заявив він.