Путін доручив перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі

Російський диктатор Владімір Путін доручив перевести розрахунки за постачання газу до рублів. Курс рубля та ціни на газ у Європі відреагували зростанням, повідомляє Новое время.

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що було ухвалено рішення у найкоротші терміни перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі.

"Мною прийнято рішення в найкоротший час реалізувати комплекс заходів щодо переведення оплати за наш природний газ, що поставляється в так звані недружні країни, на російські рублі" , - заявив російський диктатор.

Він також заявив, що в умовах, що склалися, Росія продовжить постачати природний газ відповідно до обсягів, зафіксованих у укладених раніше контрактах.

За даними Московської біржі, після цього повідомлення, на момент долар падав нижче 95 рублів. Вартість газу у Європі зростає більш ніж на 10%.

Раніше повідомлялося, що Німеччина купуватиме газ у Катару, щоб знизити залежність від російських поставок .