VN Express: В'єтнам призупиняє польоти до Росії

Авіакомпанія Vietnam Airlines з 25 березня припиняє польоти між Ханоєм та Москвою на невизначений термін, повідомляє "Интерфакс".

"Vietnam Airlines припиняють виконання рейсів за маршрутом Ханой-Москва до подальшого повідомлення через необхідність переглянути процедури та правила страхування літаків, що прямують до Росії", - йдеться у повідомленні .

Як зазначили в авіакомпанії, пасажирам повернуть гроші за квитки або запропонують обміняти їх на рейси іншими маршрутами.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб у нас з'явилася можливість відновити польоти в Росію якнайшвидше", - наводить портал слова з прес-релізу Vietnam Airlines .

Vietnam Airlines відновила перельоти до Москви наприкінці січня після дворічної перерви, пов'язаної з пандемією коронавірусу. У столицю Росії виконувався один рейс на тиждень.