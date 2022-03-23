ПК "Схід": У Харківській області збили два літаки РФ
У небі над Харківською областю вранці 23 березня збили ще два літаки російських окупантів, повідомляє повітряне командування "Схід".
У повідомленні зазначили, що південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою.
"Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних Сил вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам", - йдеться в повідомленні.