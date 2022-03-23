Байден вважає реальною загрозу застосування РФ хімзброї в Україні

Президент США Джо Байден попередив у середу, що загроза застосування Росією хімічної зброї в ході агресії проти України "реальна", повідомляє УНІАН.

Про це він заявив, залишаючи Білий дім для візиту до Європи, де американський лідер проведе зустрічі з колегами з ЄС, щоб виробити нові кроки заходу для підтримки України.

На запитання журналіста CNN Джеремі Даймонда про загрозу застосування хімічної зброї в Україні Байден сказав:

"Я думаю, що це реальна загроза".

Він також пообіцяв висловити свої побоювання європейським лідерам:

"Я скажу це їм в обличчя, я скажу все, що повинен сказати, я скажу це, коли доберуся туди. Але я буду радий поговорити з вами, хлопці, коли повернуся".

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО обговорять реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї.

Росія шукає будь-які можливості знайти і зафіксувати на міжнародних майданчиках пояснення свого масштабного і кривавого вторгнення в Україну. В Офісі президента не виключають, що РФ застосує хімічну зброю.