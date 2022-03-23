ВСУ: ППО збила два російські літаки на Харківщині

Сьогодні, 23 березня, українські засоби протиповітряної оборони збили ще два російські літаки.﻿ Про це заявило Повітряне командування"Схід", повідомляє УНІАН.

Зазначається, що південно-східний регіон "стає другою Чорнобаївкою" для російської авіації.

"Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних сил. Вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам" , – йдеться в повідомленні﻿.

Повітряні сили ЗСУ за добу влаштували російським окупантам справжнє "шалене небо". Зокрема, було збито 6 літаків противника, один вертоліт, безпілотних летальних апаратів – 5 і 5 крилатих ракет.

За неповний місяць війни ворог втратив вже третину своїх літаків. Водночас в останній тиждень фіксується все менше затриманих льотчиків. Це може означати, що перед вильотом їх позбавляють можливості катапультуватися, щоб врятуватися.