Подоляк: Росія відкрила новий антиєвропейський фронт
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на рішення Путіна перевести всі контракти "Газпрому" на постачання газу до Європи у рублі.
Про це він написав у Twitter.
"РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку", - написав Подоляк.
Він зазначив, що це другий крок до ескалації, а перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу Україні.