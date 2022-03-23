Подоляк: Росія відкрила новий антиєвропейський фронт

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на рішення Путіна перевести всі контракти "Газпрому" на постачання газу до Європи у рублі.

Про це він написав﻿ у Twitter.

"РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку" , - написав Подоляк.

Він зазначив, що це другий крок до ескалації, а перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу Україні.