ЗСУ: білоруські військові мають намір здаватися в полон

Деякі білоруські військові планують здаватися в полон, якщо їх відправлять в Україну брати участь у повномасштабному вторгненні Росії. Про це заявив пресофіцер Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері всеукраїнського марафону, повідомляє Новое время.

"Українські ЗСУ готові до будь-якого розвитку [подій], і ворогові на території України робити нічого. Білоруські військові про це чудово знають. Вони вже намагаються зв'язуватися з нашими представниками влади і будуть попереджати — якщо у них буде „вилазка“ до нас, вони одразу будуть телефонувати і здаватися в полон. Є така попередня інформація" , — розповів він.

Говорячи про стан російських окупантів в Україні, Фітьо повідомив, що вони деморалізовані, у них великі проблеми з логістикою, а «тактиці та наступальним діям настає кінець». Він додав, що українські захисники, навпаки, завзяті та успішно знищують техніку і живу силу противника.

"Тактика ворога зараз зовсім змінилася. Як століття тому діяла орда, і вони зараз [діють]. Вони просто все знищують, усю західну цивілізацію хочуть знищити. Для них все, що в нас вважалося звичайним побутом, — це предмети розкоші, яких вони не мали" , — розповів речник.

Раніше Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки опублікував три записи розмов українців із білоруськими військовими. Двоє з них зараз перебувають на українсько-білоруському кордоні, третій пішов з армії у 2011 році. На одному із записів білоруських військовий каже, що вони «думають відмовитися всієї ротою, щойно перейдуть [кордон]».