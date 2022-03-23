Розвідка: російські олігархи хочуть зупинити Путіна
Великі російські бізнесмени роздратовані політикою президента РФ Володимира Путіна та шукають шляхи впливу на нього. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Корреспондент.
За наявною інформацією, в Москві пройшла зустріч російського підприємця Петра Авена і казахського мільярдера Олександра Машкевича, в ході якої Авен зазначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна.
Санкції, накладені на РФ та конкретних осіб через війну в Україні, боляче вдарили по становищу російських мільярдерів.
Також у ГУР зазначили, що представники російського бізнесу шукають шляхи впливу на президента чи його близьке оточення із силового блоку.
"Але це посилюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції і практично нікого до себе не підпускає. Насамперед олігархів, яких він вважає ненадійними. Втім, великий російський бізнес вже готовий до радикальних кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", - наголосили у розвідці.
Авен російський політик та бізнесмен, президент ВАТ Альфа-Банк. За версією Forbes, у 2021 році він посів 30-е місце у списку 200 найбагатших бізнесменів Росії, маючи особистий статок у 5,3 мільярда доларів.
Машкевич – казахстанський мільярдер, родом із Киргизстану. Має громадянство Канади, проживає у Тель-Авіві. За версією Forbes, у 2016 році його статки становили 1,5 мільярда доларів.