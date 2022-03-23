НАТО надасть Україні обладнання для захисту від ядерних загроз

У столиці Бельгії Брюсселі на саміті лідерів НАТО, який відбудеться 24 березня, буде погоджено надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз, повідомляє Корреспондент.

"Я очікую, що завтра союзники узгодять надання додаткової підтримки Україні. Це включає допомогу у сфері кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститися від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз" , - цитує The Telegraph заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

За його словами, у Північноатлантичному альянсі стурбовані застосуванням хімічної чи біологічної зброї.