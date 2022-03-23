Мер Ірпіня: окупанти застосували під Києвом заборонені фосфорні боєприпаси

Мер Ірпіня: окупанти застосували під Києвом заборонені фосфорні боєприпаси

Окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі міст Гостомель та Ірпінь Київської області 22 березня. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, повідомляє Новое время.

"Вчора, 22 березня, пізно ввечері російські загарбники застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси", - написав він у Telegram.

Мер Ірпеня уточнив, що орієнтовна зона поразки – Гостомель-Ірпінь.

"Використання таких видів зброї ворогами проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", - додав він.

Новини

Популярні теми форуму

analytics