Мер Ірпіня: окупанти застосували під Києвом заборонені фосфорні боєприпаси

Окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі міст Гостомель та Ірпінь Київської області 22 березня. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, повідомляє Новое время.

"Вчора, 22 березня, пізно ввечері російські загарбники застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси" , - написав він у Telegram.

Мер Ірпеня уточнив, що орієнтовна зона поразки – Гостомель-Ірпінь.