Франція заморозила активи російських олігархів на $800 млн

Влада Франції заморозила активи російських олігархів на $800 млн у рамках санкцій через російське вторгнення в Україну.﻿ Про це розповів журналістам офіційний представник французького уряду Габріель Атталь, повідомляє Новое время.

"Ці санкції відчуваються в Росії, де економіка хитається, рубль падає, фондова біржа значною мірою все ще закрита, а центральний банк сильно постраждав" , — цитує CNN слова Атталя.

Говорячи про додаткові санкції, він зазначив, що «ніяких табу не буде, якщо нам потрібно буде діяти далі».

Останній раунд санкцій Європейського Союзу проти Росії включав заходи проти 160 олігархів та політиків. Європейські країни заарештовують яхти та інше майно російських олігархів.

Найболючіші санкції - замороження приблизно половини валютних резервів РФ. Також ЄС відключив від SWIFT сім російських банків, зокрема ВТБ — другий найбільший банк країни.

За даними ЗМІ, американські сенатори працюють спільно з Мінфіном США, щоб спробувати заблокувати золотий запас Росії приблизно на $132 млрд.