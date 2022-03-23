ЄСПЛ відновив розгляд позовів проти РФ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відновив розгляд позовів проти Росії, скасувавши попереднє рішення голови Суду від 16 березня цього року про зупинення розгляду всіх позовів проти Російської Федерації. Про це йдеться в постанові Пленуму Суду від 22 березня про наслідки припинення членства Росії у Раді Європи, повідомляє Укрiнформ.

Як розповіли виданню у пресслужбі Суду, зокрема з огляду на статтю 58 Європейської конвенції з прав людини, ЄСПЛ ухвалив, що Російська Федерація перестає бути високою Договірною стороною Конвенції з 16 вересня 2022 року.

Суд зберігає за собою юрисдикцію для розгляду позовів проти Російської Федерації щодо дій та бездіяльності, які можуть становити порушення Конвенції, що мали місце до 16 вересня 2022 року.

Призупинення розгляду всіх заяв проти Російської Федерації за рішенням, прийнятим головою Суду від 16 березня 2022 року, скасовується невідкладно.

Ця резолюція не завдає шкоди розгляду будь-якого юридичного питання, пов'язаного із припиненням членства Російської Федерації у Раді Європи.