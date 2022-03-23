ЄС надав Україні 1 млрд євро на оборону

Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро із Європейського фонду миру. Допомога спрямована на закупівлю озброєнь.﻿ Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель під час брифінгу, повідомляє Новое время.

"ЄС вже виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь з Європейського фонду миру" , - сказав він.

Європейський Союз почав фінансувати закупівлю летальної зброї для України на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Вперше в історії це роблять для країни, яку атакували.