ЄС надав Україні 1 млрд євро на оборону
Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро із Європейського фонду миру. Допомога спрямована на закупівлю озброєнь. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель під час брифінгу, повідомляє Новое время.
"ЄС вже виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь з Європейського фонду миру", - сказав він.
Європейський Союз почав фінансувати закупівлю летальної зброї для України на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Вперше в історії це роблять для країни, яку атакували.