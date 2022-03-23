ГІЯРУ: на ЯПУ "Джерело нейтронів" у Харкові знайшли снаряд Смерч
На майданчику ядерної підкритичної установки Джерело нейтронів в Харкові знайшли предмет, попередньо кваліфікований як нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 Смерч. Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання України, повідомляє Новое время.
Наявність на території нерозірваного снаряда «створює потенційну небезпеку нового вибуху в безпосередній близькості до ядерної установки».
У зоні ядерної установки постійно ведуться бойові дії. Наразі пошкоджень, які б впливали на безпеку, немає, але є численні пошкодження вікон та обшивки будівель.
Роботи зі знешкодження нерозірваного снаряда унеможливлюються через постійні бойові дії у районі розташування ядерної установки.
"За уточненою інформацією, на завершальній стадії огляду майданчик в черговий раз потрапив під обстріл. Наслідки будуть уточнені після нормалізації ситуації і відсутності небезпеки для персоналу", — йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що ЯПУ Джерело нейтронів уже потрапляло під обстріли 6 та 10 березня.
Ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан (режим «тривалий зупин» з 24 лютого 2022 року. Зовнішнє електропостачання ЯПУ Джерело нейтронів відсутнє, але через постійні обстріли майданчика відсутня можливість його відновити.
"Звертаємо увагу, що ЯПУ Джерело нейтронів, як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", — додали в ДІЯРУ.