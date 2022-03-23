ГІЯРУ: на ЯПУ "Джерело нейтронів" у Харкові знайшли снаряд Смерч

На майданчику ядерної підкритичної установки Джерело нейтронів в Харкові знайшли предмет, попередньо кваліфікований як нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 Смерч.﻿ Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання України, повідомляє Новое время.

Наявність на території нерозірваного снаряда «створює потенційну небезпеку нового вибуху в безпосередній близькості до ядерної установки».

У зоні ядерної установки постійно ведуться бойові дії. Наразі пошкоджень, які б впливали на безпеку, немає, але є численні пошкодження вікон та обшивки будівель.

Роботи зі знешкодження нерозірваного снаряда унеможливлюються через постійні бойові дії у районі розташування ядерної установки.

"За уточненою інформацією, на завершальній стадії огляду майданчик в черговий раз потрапив під обстріл. Наслідки будуть уточнені після нормалізації ситуації і відсутності небезпеки для персоналу" , — йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що ЯПУ Джерело нейтронів уже потрапляло під обстріли 6 та 10 березня.

Ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан (режим «тривалий зупин» з 24 лютого 2022 року. Зовнішнє електропостачання ЯПУ Джерело нейтронів відсутнє, але через постійні обстріли майданчика відсутня можливість його відновити.