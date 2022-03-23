Більшість українців оптимістично висловилися про повоєнне відновлення країни.

Більшість українців доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни – 51% вважають, що вистачить 5 років, 13% - до року. ﻿Про це свідчать результати опитування соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Україна в умовах війни", метою якого було дослідити, яким чином війна змінила звичне життя наших громадян, повідомляє УНІАН.

"Більш впевнені в цьому на заході країни, молодь та ті, хто вимушено покинув своє місто. Молодь зазвичай більш оптимістично налаштована. На заході, на відміну від сходу, війна не нанесла суттєвих руйнувань та дозволила більшою мірою зберегти звичне життя, що теж додає оптимізму. Люди, які покинули свої домівки, живуть надією, що з їх домом все буде добре" , - йдеться у опитуванні.

При цьому українці також готові не лише чекати, а й долучитися до відбудови країни – 61% хочуть фінансово підтримати або піти працювати на будівництво. 33% хотіли б, але не мають такої можливості. І лише 5% вважають, що це справа виключно влади. Плани про відбудову України об’єднують українців, більшість займає консолідовану, проактивну позицію та вказує на колективну відповідальність. Більше до відбудови готові долучитися мешканці центру, віком від 18 до 50 років та ті, хто покинули своє місто.

90% опитаних вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія. Окрім цього, 21% українців вважають, що до цього мають долучитися країни Європи, 17% - міжнародні організації, 12% – США і лише 10% - Україна.

Опитування проведено 19 березня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.