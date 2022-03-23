Столтенберг назвав Білорусь спільником Росії

Білорусь з першого дня вторгнення в Україну є спільником Росії. Про це заявив у середу, 23 березня, генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Корреспондент.

"Навіть до її початку, бо Білорусь дозволила використати свою територію для мобілізації великих підрозділів (РФ) для вторгнення в Україну. Білорусь продовжує допомагати у захопленні через надання території, військову інфраструктуру, а також дозволяючи Росії використовувати повітряний простір для атак проти українського цивільного населення. Білорусь вже залучена, підтримуючи російське вторгнення. Ми закликаємо Білорусь це припинити і щоб Росія більше її не використовувала для ведення цієї брутальної війни проти сусіда - України" , - заявив Столтенберг.