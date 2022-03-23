ДСНС: у Харкові під завалами ОДА знайшли вже 24 загиблих

У Харкові під руїнами обласної держадміністрації, будівлю якої російські війська обстріляли 1 березня, через три тижні виявили тіла 24 загиблих. Про це заявив офіційний представник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко, повідомляє Укрiнформ.

"З дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській з-під завалів дістали тіла 24 загиблих. Розбір завалів продовжується" , - цитує Суспільну заяву Василенко.

Як повідомлялося, першого дня з'явилася інформація про сім загиблих, пізніше - про десять. Остаточної інформації досі немає, роботи з розбору завалів продовжуються.