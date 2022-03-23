ГУР: план РФ щодо відправлення сирійців в Україну не виконується

Сирія не виконує обіцянку про залучення бойовиків у війну в Україні за Росію. Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Укрiнформ.

22 березня відбулася зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим (виконує функції командувача російського угруповання в південних провінціях Сирії).

Під час зустрічі російський генерал вимагав сформувати та надати список імен та особистої інформації бойовиків із підрозділів Абу Ірра та Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України.

Сирійський полковник не дав чіткої відповіді, але пообіцяв вийти на зв'язок після консультацій "з іншими представниками керівного складу 8-бригади".

На сьогодні попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Обіцяну «легку прогулянку» змінили повідомлення про запеклі бої та високі втрати росіян. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення, зазначають у розвідці.

Відомо, що російські оперативники також намагаються домовитися про вербування найманців зі складу 16-ї бригади Сирійської Арабської Республіки.