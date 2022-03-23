Харківська ОВА: РФ готує провокації, щоб звинуватити ЗСУ

Росія готує чергову порцію провокацій: атакуватиме цивільні об'єкти на власній території, щоб звинуватити в цьому Збройні Сили України. ﻿Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрiнформ.

"Є інформація, що росіяни будуть атакувати свої території, особливо цивільні об’єкти, а потім звинувачувати в цьому Збройні Сили України. Ці дії росіян спрямовані виключно на дискредитацію України та наших захисників" , - зазначив очільник ОВА у Телеграмі.

Він закликав не вірити цій брехні: Збройні Сили України ніколи не завдадуть ударів по об‘єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти.

Раніше керівник прикордонної Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в селі його регіону вибухнув снаряд, випущений начебто з території України, є постраждалі.

Раніше експерти говорили про небезпеку провокацій з російської сторони з метою посилення мобілізаційного потенціалу російського населення.