WP: Ізраїль заборонив продавати Україні шпигунську програму Pegasus

Ізраїльські військові не дозволили Україні придбати шпигунську програму Pegasus через побоювання реакції Росії, повідомляє УНІАН.

Як пише газета The Washington Post, посилаючись на джерела та представників західної розвідки. Чиновники в Ізраїлі бояться кроків, які спричинять конфронтацію з Росією.

Pegasus – це одна з найскладніших шпигунських програм для смартфонів. Софт розробила компанія NSO Group. Після зараження систем Android або iOS смартфони перетворюються на повноцінні пристрої слідкування.

Агентство контролю за оборонним експортом Ізраїлю відхилило ліцензію, яка дозволяє NSO Group продати ПЗ Україні. Вважається, що це сталося ще у 2019 році, але точний час неясний.

Міністерство оборони Ізраїлю визнало, що враховує широкий спектр факторів при видачі ліцензії на Pegasus.

"Політичні рішення щодо експортного контролю враховують безпеку та стратегічні міркування, які включають дотримання міжнародних домовленостей" , – йдеться у повідомленні.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у спілкуванні з виданням не підтвердив намір України купити ПЗ Pegasus, але визнав, що держава перебуває в пошуках ізраїльських технологій.

"Уряд Ізраїлю зараз не бере участь в обговореннях наступальних технологій, але ми ведемо постійні переговори з багатьма ізраїльськими компаніями. У нас достатньо можливостей, щоб вигравати (війну з РФ, – ред.)" , – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Путін встановив для командування армією РФ нові терміни "перемоги". Глава Російської Федерації наказав досягти поставлених завдань з 21 квітня по 7 травня.