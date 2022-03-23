Зеленський виступив перед парламентом Франції

Президент України Володимир Зеленський у ході виступу перед парламентом Франції у середу, 23 березня, заявив, що Росія своїм вторгненням до України 24 лютого перекреслила значення слова "діалог", повідомляє Корреспондент.

"У нормандському форматі було чотири країни, але через них було представлено весь світ. Хтось підтримував, хтось намагався затягувати процес, хтось хотів усе зірвати, але здавалося важливим, що світ був завжди за тим столом. І коли переговори давали результат - це було як ковток свіжого повітря, як надія на те, що розмова з РФ може допомогти, що керівництво Росії можна переконати словами, щоб Москва обрала світ" , - заявив він.

Але 24 лютого Росія перекреслила всі зусилля нормандської четвірки.

"Але настало 24 лютого - день, який перекреслив всі зусилля. Усіх нас. Перекреслив значення слова діалог, все було розбомблено російськими військами. Правда, не знайшлася в кабінетах, тому тепер її доводиться добиватися на полі бою" , - заявив Зеленський.

Президент України закликав французьких парламентарів допомогти Україні зупинити російське вторгнення.

"Ми очікуємо від вас, від вашого лідерства, що ви зможете зробити так, щоб Росія шукала світ, щоб закінчила цю війну проти свободи, проти рівності, проти братерства, проти всього, що зробило Європу єдиним і повним вільним та різноманітним життям" , - заявив Зеленський.

Також він озвучив очікування від головування Франції у Європейському Союзі.

"Ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що буде відновлено територіальну цілісність України...що під час головування Франції в ЄС буде ухвалено давно дозріле історичне рішення про повноправне членство України в ЄС" , - заявив Зеленський.

Крім того, президент України розповів, що Київ пропонує створити нову систему гарантій, яка зробить безпеку у світі непохитною.

За словами Зеленського, вже зараз "ми маємо думати про майбутнє, як ми житимемо після цієї війни".

"Потрібні гарантії того, що безпека буде непохитною, а війни не буде. І в цілому війни будуть неможливими" , - сказав він.