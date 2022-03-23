Половина українців через війну втратили роботу

Половина українців, які мали роботу до війни, втратили працевлаштування. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що 22% працюють у звичному режимі, 21% – віддалено або частково і лише 2% – знайшли нову роботу.

Економічний стан у результаті війни не змінилося у 18% громадян, у 52% воно значно погіршилося, а у 28% швидше погіршилося. Крім того, за даними опитування, 40% респондентів вважають, що їх заощаджень вистачить лише на місяць.