Половина українців через війну втратили роботу

Половина українців через війну втратили роботу

Половина українців, які мали роботу до війни, втратили працевлаштування. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що 22% працюють у звичному режимі, 21% – віддалено або частково і лише 2% – знайшли нову роботу.

Економічний стан у результаті війни не змінилося у 18% громадян, у 52% воно значно погіршилося, а у 28% швидше погіршилося. Крім того, за даними опитування, 40% респондентів вважають, що їх заощаджень вистачить лише на місяць.

"Пандемія COVID-19 навчила українців економити і відсоток тих, хто підвищив свою матеріальну безпеку під час кризи зріс (під час першого карантину (04.2020) 55% вважали, що накопичень їм вистачить лише на місяць)" , - зазначають соціологи.

Новини

Популярні теми форуму

analytics