Половина українців через війну втратили роботу
Половина українців, які мали роботу до війни, втратили працевлаштування. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що 22% працюють у звичному режимі, 21% – віддалено або частково і лише 2% – знайшли нову роботу.
Економічний стан у результаті війни не змінилося у 18% громадян, у 52% воно значно погіршилося, а у 28% швидше погіршилося. Крім того, за даними опитування, 40% респондентів вважають, що їх заощаджень вистачить лише на місяць.
"Пандемія COVID-19 навчила українців економити і відсоток тих, хто підвищив свою матеріальну безпеку під час кризи зріс (під час першого карантину (04.2020) 55% вважали, що накопичень їм вистачить лише на місяць)" , - зазначають соціологи.