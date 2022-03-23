У ЄС оцінили масштаби кризи біженців з України

Криза біженців з України стала найбільшою з часів Другої світової війни. Про це заявив представник Євросоюзу при ООН Олаф Скуг у середу, 23 березня, повідомляє Корреспондент.

За його словами, криза набирає обертів і "зростає зі швидкістю, не баченою з часів Другої світової війни". У зв'язку з цим ЄС виділить 3,4 мільярда євро на фонди відновлення, щоб допомогти країнам прийняти біженців з України. Гроші підуть на інвестиції у житло, освіту, охорону здоров'я, зайнятість та догляд за дітьми.

"З огляду на невідкладність і серйозність кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну, ЄС шукає нові способи негайного надання ліквідності найбільш постраждалим державам-членам. З сьогоднішньою пропозицією збільшити ставку попереднього фінансування в рамках програми REACT-EU, 3,4 мільярда євро будуть надані державам-членам якнайшвидше, щоб вони могли надати негайну підтримку нужденним людям. Нам не можна втрачати час" , - сказав комісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт.

Для всіх країн ЄС планують збільшити попереднє фінансування з 11% до 15% траншу REACT-EU 2021 року. А для прикордонних з Україною країн (Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина) та держав, які прийняли найбільшу кількість людей з України щодо їх національного населення (понад 1% у період з 24 лютого 2022 року до 23 березня 2022 року - Австрія, Болгарія, Чехія та Естонія), Єврокомісія пропонує збільшити відсоток до 45%. Пропозицію мають схвалити Європарламент та Рада ЄС.

Раніше в ООН заявили, що майже 10 млн українців покинули свої будинки, понад 3,5 млн з них виїхали за кордон.