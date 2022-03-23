Spiegel: 48% німців відкинули негайну відмову від газу з РФ

Майже половина німців - 48% - відкидають ідею про негайну відмову від російського газу у зв'язку з війною РФ проти України, повідомляє Європейська правда.

За матеріалами Spiegel з посиланням на результати опитування компанії Civey, сумарно 48% виступають проти або категорично проти негайного ембарго. "За" висловилися майже 41% та ще 11% - не змогли визначитися з думкою.

Ближче до початку березня в опитуванні, проведеному іншою соціологічною групою, за повну відмову від російського газу висловилися 55% опитаних. Тоді не запитували про відмову "негайно".

Найвищий рівень противників газового ембарго для Росії серед виборців правопопулістської AfD(87%), але й серед прихильників майже усіх інших партій кількість голосів "проти" переважає. Лише серед виборців "Зелених" ті, хто підтримує ембарго, склали більшість - 65%.

Федеральний канцлер Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі 23 березня заявив, що негайно припинити купувати енергоресурси у Росії неможливо, тому що це вдарило б по економіці Німеччини не менше, ніж по Росії. Однак, зазначив він, уряд працюватиме над тим, щоб позбавлятися залежності від російського газу.