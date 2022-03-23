ОВА: під Миколаєвом збили крилату ракету ворога

На Миколаївщині збили ще одну російську крилату ракету. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє Укрiнформ.

"Ще одна. Дякую ВСУ", - написав Кім у Телеграмі .

Також він опублікував відео з місця падіння ракети.

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