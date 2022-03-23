Латвія спростила правила для українських перевізників

Латвія дозволила усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів для українських перевізників. Про це заявила пресслужба Державної служби України з безпеки на транспорті, повідомляє Укрiнформ.

"Латвійська Республіка дозволила усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів для українських перевізників. Це вже третя країна ЄС, що запровадила такі умови", - йдеться у заяві.

Раніше Словацька Республіка та Республіка Болгарія дозволили українським перевізникам здійснювати будь-які транзитні перевезення вантажів і пасажирів через територію своїх країн.

Румунія та Естонія також дозволили перевезення, включно із транзитом, вантажів гуманітарної допомоги Україні на бездозвільній основі.