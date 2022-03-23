Латвія спростила правила для українських перевізників

Латвія спростила правила для українських перевізників

Латвія дозволила усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів для українських перевізників. Про це заявила пресслужба Державної служби України з безпеки на транспорті, повідомляє Укрiнформ.

"Латвійська Республіка дозволила усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів для українських перевізників. Це вже третя країна ЄС, що запровадила такі умови", - йдеться у заяві. 

Раніше Словацька Республіка та Республіка Болгарія дозволили українським перевізникам здійснювати будь-які транзитні перевезення вантажів і пасажирів через територію своїх країн.

Румунія та Естонія також дозволили перевезення, включно із транзитом, вантажів гуманітарної допомоги Україні на бездозвільній основі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics