До Києва прибув міністр оборони Литви
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 23 березня особисто відвідав Київ для зустрічі з українським колегою, попри бойові дії на околицях столиці та загрозу ракетних ударів, повідомляє Ділова столиця.
Про це він та міністр оборони України Олексій Резніков написали у своїх Twitter.
Останній раз перед цим Анушаускас був у Києві у грудні 2021 року.
"Литва підтримує Україну не лише на словах. Особистий візит Арвідаса Анушаускаса — це свідчення послідовної підтримки України урядом і народом Литви", — прокоментував Резніков, нагадавши, що Литва першою передала Україні переносні ЗРК Stinger.
Як писала "ДС", у Сеймі Литви зареєстровано законопроєкт, який прирівнює російську георгіївську стрічку та літеру Z як знак підтримки вторгнення Росії в Україну до нацистських символів.