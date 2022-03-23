До Києва прибув міністр оборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 23 березня особисто відвідав Київ для зустрічі з українським колегою, попри бойові дії на околицях столиці та загрозу ракетних ударів, повідомляє Ділова столиця.

Про це він та міністр оборони України Олексій Резніков написали у своїх Twitter.

Останній раз перед цим Анушаускас був у Києві у грудні 2021 року.

Lithuania supports Ukraine not only in words. Personal visit of @a_anusauskas is testament to consistent support of ???????? by ???????? Government & ???????? people. BTW, it was ???????? who gave us the first Stingers. I’m grateful to our friends & partners for their courageous & brave stance! ???????????????????? https://t.co/cv0VpRwokq pic.twitter.com/0YffK08Mh4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 23, 2022

"Литва підтримує Україну не лише на словах. Особистий візит Арвідаса Анушаускаса — це свідчення послідовної підтримки України урядом і народом Литви" , — прокоментував Резніков, нагадавши, що Литва першою передала Україні переносні ЗРК Stinger.

Today I went to Kyiv to meet ????????DefMin @oleksiireznikov. We spoke about the defence of Kyiv & Ukraine, minister showed me a lot. They say I am the first visiting Defence Minister since the start of the war. You have to start somewhere. ????????????????Sovereign states continue to cooperate. pic.twitter.com/5nughQk7fn — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) March 23, 2022

Як писала "ДС", у Сеймі Литви зареєстровано законопроєкт, який прирівнює російську георгіївську стрічку та літеру Z як знак підтримки вторгнення Росії в Україну до нацистських символів.