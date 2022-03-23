У РФ близько 100 тис працівників перебувають у простому

Майже 100 тисяч співробітників компаній у Росії перебувають у простої, також режим зайнятості змінили 36 765 організацій із загальною чисельністю 8,4 млн працівників. Про це заявила віцеспікер ради федерації Галина Карелова, повідомляє Укрiнформ.

«У простої перебувають 95 865 людей. Найбільша чисельність відзначається в Москві, Самарській, Калузької областях, Санкт-Петербурзі» , - цитують росЗМІ слова Карелової, уточнивши, що це дані станом на 21 березня.

За словами сенатора, із резервного фонду уряду на підтримку ринку праці вже виділено понад 39 млрд рублів. Більшість грошей піде «на створення тимчасових робочих місць для громадян під ризиком звільнення та організацію громадських робіт». Обіцяно, що затверджені Кабміном РФ заходи підтримки охоплять понад 600 тисяч людей.

Експерти-економісти прогнозують, що внаслідок падіння економіки після запровадження масштабних санкцій проти Росії безробіття в країні охопить мільйони людей.