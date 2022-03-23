У РФ заблокували новини від Google
Російський інтернет-регулятор "Роскомнагляд" обмежив доступ до сервісу News.Google на території РФ. Про це заявила пресслужба Роскомнагляду, повідомляє Ділова столиця.
Як пише ТАСС, регулятор ухвалив це рішення в контексті цензури, запровадженої в Росії через війну, яка РФ веде в Україні.
"На підставі вимоги Генеральної прокуратури Росії Роскомнагляд обмежив доступ до інтернет-сервісу News.Google на території країни. Згаданий американський інтернет-ресурс новин забезпечував доступ до численних публікацій і матеріалів, що містять недостовірну суспільно значиму інформацію про хід спеціальної військової операції на території України", — вказано в повідомленні.