У РФ заблокували новини від Google

Російський інтернет-регулятор "Роскомнагляд" обмежив доступ до сервісу News.Google на території РФ﻿. Про це заявила пресслужба Роскомнагляду, повідомляє Ділова столиця.

Як пише ТАСС, регулятор ухвалив це рішення в контексті цензури, запровадженої в Росії через війну, яка РФ веде в Україні.