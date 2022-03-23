Міськрада: війська РФ зруйнували майже 1000 житлових будинків Харкова

З початку широкомасштабного вторгнення війська Росії зруйнували в Харкові 1143 об'єкти інфраструктури, з них 998 - житлові будинки. Про це йдеться у заяві пресслужби Харківської міської ради, повідомляє Укрiнформ.

"За 28 днів війни російські війська зруйнували в Харкові 1143 об'єкти інфраструктури, з них 998 - житлові будинки" , - інформує пресслужба.

Втім, за словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, комунальні служби та волонтери відновлюють зруйновані будинки, наскільки це можливо. Комунальні підприємства міста постійно працюють, щоб забезпечити харків'ян теплом та водопостачанням.