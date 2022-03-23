У РНБО висловилися про можливу війну з Білоруссю

Українська армія готова до можливої військової загрози з боку Білорусі.﻿ Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що російський уряд намагається залучити Білорусь до вступу у війну проти України, у тому числі за допомогою фінансових преференцій у вигляді постачання нафти, газу, кредитів.

"Вони намагаються в будь-який спосіб залучити збройні сили (Білорусі) до цих речей. Ми думаємо, що у білоруського народу є розуміння, що цього робити не треба, але якщо вони прийдуть на нашу територію, я про це неодноразово казав, як більшість рашистів, вони будуть відправлятися в чорних поліетиленових пакетах" , - наголосив Данілов.

Секретар РНБО також переконаний, що шансів у наступу з боку Волині у російських військових теж немає. Він також зазначив, що рух ворога на Півдні наші військові успішно стримують.

Раніше сьогодні в Генштабі заявили, що РФ продовжує накопичувати техніку уздовж білоруського кордону.