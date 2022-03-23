The Insider повідомило про загибель своєї журналістки у Києві

У Києві під обстрілом загинула журналістка російського інтернет-видання The Insider Оксана Бауліна.﻿ Про це йдеться у заяві сайті видання, повідомляє УНІАН.

"Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці і потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний, двоє супроводжуючих її людей поранені і госпіталізовані" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до приходу в The Insider Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією" - некомерційному фонді, створеному опозиційним російським політиком Олексієм Навальним, якого 22 березня суд засудив до 9 років колонії.

Після внесення ФБК до списку екстремістських організацій журналістка змушена була виїхати з Росії. Як кореспондентка Оксана вирушила в Україну, де зробила кілька репортажів зі Львова та Києва.

"The Insider висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Оксани. Ми продовжимо висвітлювати війну в Україні, зокрема й такі військові злочини Росії як невибіркові обстріли житлових районів, де гинуть мирні жителі і журналісти" , - написало видання.

Останній пост Бауліної на її сторінці у Facebook датовано 5 березня.

"10-й день війни. У мене немає для всіх нас інших підбадьорливих слів, крім цих" , - написала журналістка, опублікувавши фото плаката із зображенням посмертної маски Йосипа Сталіна і написом: "Помер той. ﻿ Помре і цей".