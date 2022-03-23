У ФРН відреагували на вимогу Путіна платити за газ рублями

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек зазначив, що вимога Росії до країн, оголошених "недружніми", платити за газ у рублях суперечить укладеному контракту, повідомляє Європейська правда.

"Вимога платити у рублях… - це порушення контрактів. Ми будемо консультуватися з європейськими партнерами про те, якою буде наша реакція" , - цитує Tagesspiegel слова Роберта Габека.

Він зазначив, що ще з грудня почало ставати зрозуміло, що Росія не є надійним партнером, і зараз уряд активно шукає альтернативних постачальників.

Голова комітету закордонних справ Бундестагу Норберт Рьоттген заявив, що цей крок Кремля ставить європейські компанії перед необхідністю обмінювати євро або долари на рублі через центробанк, і це фактично підриває санкції.