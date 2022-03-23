НАТО: кількість втрат РФ в Україні може досягати до 40 тис. військових

Втрати російської армії на війні в Україні вбитими можуть становити від 7 тисяч до 15 тисяч осіб. Про це заявив представник НАТО на брифінгу, повідомляє Корреспондент.

Водночас загальні втрати – з пораненими, зниклими безвісти і полоненими можуть досягати 40 тисяч осіб.

"7 000 - 15 000 російських солдатів, імовірно, вбито в Україні, згідно з даними НАТО. Загальні втрати, включаючи поранених, полонених і зниклих безвісти, можуть становити від 30 000 до 40 000 осіб" , – пише кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін у Twitter.

Представник ЗМІ наголосив, що ця інформація базується на розвідданих України і власних спостереженнях.