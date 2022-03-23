США офіційно визнали дії РФ в Україні військовим злочином
Уряд Сполучених Штатів Америки на підставі аналізу зібраних фактів визнав дії Російської Федерації в Україні воєнним злочином. Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє Укрiнформ.
«Сьогодні я можу оголосити, що на підставі наявної у нас інформації уряд США вважає, що російські війська вчинили воєнні злочини в Україні», - заявив глава Держдепартаменту США.
Він підкреслив, що ця позиція ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з офіційних і розвідувальних джерел.
Також Блінкен наголосив, що уряд США продовжить відстежувати всі повідомлення про воєнні злочини РФ та ділитися зібраною інформацією із союзниками, партнерами та міжнародними установами й організаціями.
«Ми прагнемо добитися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включно з кримінальним переслідуванням», - підкреслив держсекретар США.