США офіційно визнали дії РФ в Україні військовим злочином

Уряд Сполучених Штатів Америки на підставі аналізу зібраних фактів визнав дії Російської Федерації в Україні воєнним злочином. Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє Укрiнформ.

«Сьогодні я можу оголосити, що на підставі наявної у нас інформації уряд США вважає, що російські війська вчинили воєнні злочини в Україні» , - заявив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що ця позиція ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з офіційних і розвідувальних джерел.

Також Блінкен наголосив, що уряд США продовжить відстежувати всі повідомлення про воєнні злочини РФ та ділитися зібраною інформацією із союзниками, партнерами та міжнародними установами й організаціями.