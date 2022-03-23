Верещук: Украина планирует вернуть пленных военных с острова Змеиный

Україна сподівається найближчим часом повернути полонених українських військових з острова Зміїний, обмінявши їх на російських моряків. Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Суспільному, повідомляє Новое время.

"Вони [РФ] виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у Чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон" , — сказала Верещук.

За словами міністерки, російська омбудсмен Тетяна Москалькова звернулася до неї щодо можливості паритетного обміну: моряків на моряків, водіїв на водіїв тощо.