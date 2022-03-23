Верещук: Украина планирует вернуть пленных военных с острова Змеиный
Україна сподівається найближчим часом повернути полонених українських військових з острова Зміїний, обмінявши їх на російських моряків. Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Суспільному, повідомляє Новое время.
"Вони [РФ] виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у Чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон", — сказала Верещук.
За словами міністерки, російська омбудсмен Тетяна Москалькова звернулася до неї щодо можливості паритетного обміну: моряків на моряків, водіїв на водіїв тощо.
"Я кажу — добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми", — наголосила Верещук.