ОВА: у Чернігові окупанти пошкодили аміакопровід

У Чернігові окупанти обстріляли харчове підприємство та пошкодили аміакопровід.﻿ Про це заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, повідомляє УНІАН.

"Російські окупанти здійснили обстріли району розташування одного з харчових підприємств міста. О 18:50 внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. Станом на 20:10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру" , - зазначив﻿ він.

За словами Чауса, наразі концентрація випарів аміаку перебуває в межах допустимої норми. Жертв та постраждалих попередньо немає.

"Триває ліквідація пожежі на складі готової продукції та тари. Обстріли міста тривають. Подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку" , - додав голова ОВА.

Він зауважив, що аміак - це безбарвний газ з різким запахом, схожим на запах нашатирного спирту, він легший за повітря, тому швидко піднімається вгору.