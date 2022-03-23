Renault після критики згортає виробництво у РФ

Рада директорів французького конгломерату Renault після критики з приводу своєї роботи в РФ вирішила знову зупинити виробництво і розмірковує над діями щодо російського АвтоВАЗу. Про це заявила пресслужба компанії за підсумками засідання у середу, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що виробництво на московському заводі від сьогодні припинено.

"За своєю частиною в АвтоВАЗі, Renault Group оцінює доступні варіанти з урахуванням поточного середовища та з урахуванням відповідального ставлення до своїх 45 000 співробітників у Росії" , - йдеться у заяві.

З минулого вівторка 15 березня АвтоВАЗ перебуває під санкціями Євросоюзу разом із ще 11 компаніями з оборонного комплексу агресора.

Renault є одним із небагатьох світових автовиробників, які після вторгнення Росії в Україну не зупинили роботу в країні-агресорі або відмовилися від торгівлі з нею. Російський ринок, на якому компанія випускає автомобілі Lada, займає близько 10% прибутків Renault.