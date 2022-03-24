Western Union йде з Росії та Білорусі

Міжнародна платіжна система Western Union повідомила, що з 24 березня зупинить роботу в РФ та Білорусі через агресивну війну проти України, повідомляє Новое время.

Компанія звернулася до банку РФ із заявою про виключення з реєстру операторів платіжних систем із 24 березня.

"Ми прийняли рішення припинити наші операції в Росії та Білорусі" , - заявили в компанії.

24 лютого російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Після цього низка країн запровадила декілька пакетів санкцій проти путінської Росії. Багато компаній зупинили свою роботу в РФ та пішли з її ринку.