Western Union йде з Росії та Білорусі
Міжнародна платіжна система Western Union повідомила, що з 24 березня зупинить роботу в РФ та Білорусі через агресивну війну проти України, повідомляє Новое время.
Компанія звернулася до банку РФ із заявою про виключення з реєстру операторів платіжних систем із 24 березня.
"Ми прийняли рішення припинити наші операції в Росії та Білорусі", - заявили в компанії.
24 лютого російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Після цього низка країн запровадила декілька пакетів санкцій проти путінської Росії. Багато компаній зупинили свою роботу в РФ та пішли з її ринку.