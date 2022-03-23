Подоляк: переговори з Росією йдуть тяжко

Переговори з Росією продовжуються постійно, але досить важко. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє Корреспондент.

"Справа в тому, що позиція РФ пропагандистська. Вони живуть в ілюзії того, як побудований світ. Україна захищає свою свободу та територіальну цілісність. Тому не йде ні на які поступки у переговорах" , - зазначив Подоляк.

За його словами, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна стане можливою, коли буде готовий проєкт "дорожньої карти".

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що продовжується робота на різних рівнях для того, щоб "спонукати Росію до миру і припинити цю жорстоку війну".