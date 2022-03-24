РФ заблокувала експорт нафти з Казахстану в Європу

Міненерго Росії на тлі санкцій Заходу і зростання цін на нафту повідомило про несподівану критичну аварію на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську, повідомляє УНІАН.

Він забезпечує постачання на експорт нафти із Казахстану, передусім у країни ЄС, які відмовляються купувати російську нафту.

За даними російської влади, пошкодження причальних пристроїв на терміналі нібито внаслідок шторму може знизити постачання на світовий ринок одразу на 1 млн барелів на добу.

Керівництво підконтрольного РФ Каспійського трубопровідного консорціуму стверджує, що ремонт обладнання триватиме до двох місяців, у цьому разі відвантаження нафти на експорт у Європу може взагалі зупинитися.

Як відзначає видання Комерсант, заява про аварію відбулася в той момент, коли через санкції і небажання західних покупців брати російську нафту дисконт на Urals щодо нафти сорту Brent досяг рекордних $32,6 за барель.

Суміш КТК, що складається переважно з казахстанських сортів, була для ринку можливою альтернативою Urals, проте тепер доступ до неї вкрай обмежено. Ймовірно, це має призвести до зростання інтересу до покупки Urals.

КТК протяжністю 1,5 тис. км і потужністю 67 млн ​​тонн нафти на рік - основний маршрут транспортування нафти з Казахстану, на який припадає понад 80% експорту на західні ринки. Нафта з труби відвантажується на танкери через морський термінал біля Новоросійська, оснащений трьома виносними причальними пристроями.

Акціонери консорціуму - Росія (31%), Казахстан (20,75%), а також компанії Chevron (15%), "Лукойл" (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%) і низка міноритаріїв.