Пентагон: з 24 лютого РФ запустила по Україні понад 1200 ракет

У Міністерстві оборони США повідомили, що з початку війни Росії проти України окупанти запустили понад 1200 ракет. Про це, посилаючись на американські ЗМІ, повідомляє Новое время.

У Пентагоні зазначили, що росіяни ще не використали більшу частину арсеналу (ракети класу «земля-повітря» та крилаті).

"Вони все ще мають значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності" , - заявили у Пентагоні.

22 березня повідомлялося, що кількість авіанальотів із Білорусі скоротилася з п'ятдесяти до п'яти разів на день.

Цифри показують, що з 1 по 20 березня відбулося зниження повітряних атак із території Білорусі, хоч і нелінійно.

Так, наприклад, пік повітряних операцій був 7 березня — 51 операція на день, а 18 березня — лише 8 операцій. Кількість ракет, випущених із Білорусі по Україні, також скоротилася. Пік ракетних ударів припав на 9 березня — 23 пуски, а 18 березня — лише п'ять.